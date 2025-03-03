सेक्स वर्कर्स पर बनी इस फिल्म को मिले 5 ऑस्कर अवॉर्ड, परिवार संग देखने की मत करना गलती
Kavita
| Mar 03, 2025
97वें अकादमी अवॉर्ड में सेक्स वर्कर्स पर बनी फिल्म अनोरा ने कमाल कर दिया है.
फिल्म अनोरा ने ऑस्कर में कुल 5 अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.
द डिपार्टेड के बाद ऑस्कर जीतने वाली अनोरा पहली 18 प्लस कैटेगरी की फिल्म है.
बेस्ट फिल्म के अलावा इस मूवी को चार अलग-अलग और कैटेगरी में अवॉर्ड मिले हैं.
मिकी मैडिसन ने ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता. उन्हें इस फिल्म के लिए ही ये अवॉर्ड मिला है.
सीन बेकर भी इसी लिस्ट में हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर की ट्रॉफी ले उड़े.
बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड भी इसी फिल्म को गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 6 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने 41 मिलियन डॉलर की कमाई की.
इसे आप जी5 पर 129 रुपये देकर रेंट पर देख सकते हैं.
