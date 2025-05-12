करिश्मा शर्मा की इन फोटोज को देख आप भी हो जाएंगे दीवाने, वन पीस ड्रेस में दिए कातिलाना पोज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 12, 2025
करिश्मा शर्मा बॉलीवुड की बोल्ड और हॉट एक्ट्रेसेज में एक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो समंदर के किनारे नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्रेकफास्ट करती दिख रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की अदाएं और नजाकत बहुत खूबसूरत और कातिलाना है.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा ने इस ट्रिप के दौरान व्हाइट क्रीम कलर में वन पीस पहना है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में एक्ट्रेस खूबसूरत पोज देते हुए नजर आ रहीं हैं. एक्ट्रेस ने हाथ में एक पर्स भी लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 1 या 2 नहीं बल्कि इतने घरों के मालिक हैं विराट कोहली? जानें कितनी है कीमत
अगली वेब स्टोरी देखें.