शादी में दिखना है ग्लैमरस, ट्राई करें आलिया भट्ट के ये आउटफिट्स
| Oct 09, 2024
आलिया भट्ट के इन आउटफिट को कॉपी कर शादी में आप भी स्टाइलिश दिख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट की इस व्हाइट पिंक साड़ी को पहनकर शादी में रंग जम जायेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट इस मल्टीकलर साड़ी में शादी के हर फंक्शन में कमाल का लुक आएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट क्रीम कलर की इस साड़ी में आप भी आलिया भट्ट की तरह शादी में अपने जलवे दिखा सकती हैं .
Source:
Bollywoodlife.com
पिंक सिल्क साड़ी में आलिया भट्ट की तरह कूल वाइब दे सकती हैं .
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट की इस यल्लो साड़ी में आप भी शादी के दिन फंक्शन में खूब सुंदर दिख सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लाइट सी कलर की इस साड़ी में आप दुल्हन को टक्कर दे सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट के इस रॉयल आउटफिट लुक में महारानी वाली वाइब दे सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रेड पिंक साड़ी में आलिया भट्ट जैसी सुदंर लग सकती है.आज ही ये लुक कॉपी कर लें.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट की इस राजस्थानी बंधनी सिल्क साड़ी में खूब स्टाइलिस्ट दिख सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
