विंटर सीजन में दिखना है स्टाइलिश, कॅापी करें दीपिका पादुकोण के ये लुक

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

बॅालीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अक्सर स्टाइलिश कपड़े कैरी करती हैं. आप भी उनकी तरह ये 10 लुक ट्राई कर सकती हैं.

दीपिका पादुकोण का ग्रीन डेनिम जैकेट और मैचिंग जीन्स लुक एयरपोर्ट पर स्टाइलिश दिखेगा.

विंटर्स में दीपिका पादुकोण के इस रेड ब्लेजर में क्या खूब ग्लैमरस लुक आएगा.

व्हाइट शर्ट और क्रीम ट्राउजर के साथ मैचिंग स्वेटर में दीपिका पादुकोण की तरह विंटर्स में आप भी ऑफिस में स्टाइलिश दिख सकती हैं .

दीपिका पादुकोण के इस ब्लैक ट्राउजर और मैचिंग ब्लेजर में एकदम स्टाइलिश वाइब दे सकती हैं

विंटर्स कैजुअल लुक के लिए ब्लैक जींस के साथ लेदर जैकेट स्टाइल कर सकती हैं.

हैवी विंटर्स के लिए लॉन्ग ब्लैजर कैरी कर स्टाइलिश टच दे सकती हैं.

दीपिका पादुकोण की तरह ब्राउन ब्लेजर के साथ लॅान्ग बूट्स में आउटफिट को यूनिक बना सकते हैं.

स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लू डेनिम जैकेट में सुंदर दिख सकती हैं.

क्रीम कलर के टॉप के साथ स्टाइलिश जैकेट पहनकर ग्लैमरस दिख सकती हैं.

ग्रे कलर की विंटर मैक्सी में आप भी दीपिका पादुकोण की तरह एयरपोर्ट लुक में कूल लग सकती हैं.

