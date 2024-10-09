विंटर सीजन में दिखना है स्टाइलिश, कॅापी करें दीपिका पादुकोण के ये लुक

व्हाइट शर्ट और क्रीम ट्राउजर के साथ मैचिंग स्वेटर में दीपिका पादुकोण की तरह विंटर्स में आप भी ऑफिस में स्टाइलिश दिख सकती हैं . Source: Bollywoodlife.com