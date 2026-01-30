51 साल हुईं प्रीति जिंटा इंडियन आउटफिट में लगती हैं कमाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2026
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की खूबसूरती पर फैंस फिदा रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रीति जिंटा 31 जनवरी को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली प्रीति जिंटा अपने एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस को वेस्टर्न ड्रेस के साथ इंडियन आउटफिट में भी देखा जाता है और खूबसूरत नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रीति जिंटा कभी साड़ी तो कभी सलवार-सूट में फोटोशूट कराती हैं और अपनी झलक दिखाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रीति जिंटा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होते ही तजी से वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यार लुटाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भूमि पेडनेकर की तरह पहनें खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सादगी देख दीवाने हो जाएंगे लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.