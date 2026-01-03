आमना शरीफ ने रेड गाउन में हॉट लुक से मचाया तहलका, एक-एक फोटो पर फिदा हुए लाखों लोग
Sadhna Mishra
| Jan 03, 2026
टीवी और बॉलीवुड की गॉर्जियस दीवा आमना शरीफ ने एक बार फिर साबित किया कि उनके स्टाइल और ग्लैमर को कोई मुकाबला नहीं है.
एक्ट्रेस ने हाल में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है.
आमना ने ये फोटोज नए साल के मौके पर शेयर की है, जिसने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
इन पिक्सर्च में आमना सुर्ख लाल गाउन में नजर आ रही है, जिसमें उनका बोल्ड फिगर फैंस का दिल धड़काने के लिए काफी है.
इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'अपने सपनों को खिलने दो, हैप्पी 2026.'
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस फूलों के गुलदस्ते के साथ भी पोज देती नजर आ रही हैं.
आमनाका ये रेड हॉट अवतार फैंस को मदहोश किए जा रहा है. लोग एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
