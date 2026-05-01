आमना शरीफ ने साड़ी में दिखाया कातिलाना अंदाज, खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी नजरें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2026
टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस आमना शरीफ आज फिल्मों और वेब सीरीज का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं.
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'आधा इश्क' और 'डैमेज्ड 3' में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी आमना ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है.
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इन फोटोज में एक्ट्रेस साड़ी में स्टाइलिश और कातिलाना अंदाज दिखाती नजर आ रही हैं.
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तस्वीरें में एक्ट्रेस को गोटा पट्टी वाली गोल्डन साड़ी में पोज देते हुए देखा जा सकता है.
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एक पिक्चर में आमना अपनी मोती वाली पायल को बड़ी ही खूबसूरती से फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
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इन खूबसूरती फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'साड़ी से प्यार है.'
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आमना का ये ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. यूजर्स एक्ट्रेस की इन पिक्चर्स पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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