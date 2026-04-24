आम्रपाली दूबे के पास हैं गजब के साड़ी कलेक्शन, हर लड़की को इंस्पायर करेंगे ये देसी लुक्स
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 23, 2026
भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे सिर्फ एक्टिंग में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी अव्वल दर्जे का है.
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अक्सर एक्ट्रेस का एक से बढ़कर एक साड़ी लुक देखने को मिलता है. ऐसे में आइए एक नजर उनके शानदार साड़ियों के कलेक्शन पर डालते हैं.
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इस लुक में उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ लैवेंडर 3D फ्लोरल वर्क वाली साड़ी पहनी है, जिसमें वो कमाल की लग रही हैं.
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इस तस्वीर में एक्ट्रेस को कॉर्सेट ब्लाउज से साथ व्हाइट साड़ी में देखा जा सकता है. ये लुक उनपर बेहद जस रहा है.
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साटन स्टोन वर्क वाली साड़ी का लुक भी काफी शानदार है. इसे उन्होंने ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ पेयर किया है.
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इस सीक्वेन वर्क वाली साड़ी में आम्रपाली कहर ढा रही है, वहीं इसका वेलवेट ब्लाउज उनपर खूब फब रहा है.
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आम्रपाली का लुक इस गोटा पत्ती वर्क वाली गुलाबी साड़ी में कमाल का लग रहा है.
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