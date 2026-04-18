खुले बालों और गोल्डन साड़ी में आम्रपाली दुबे ने बिखेरा हुस्न का जादू, फोटोज देख कायल हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 17, 2026

भोजपुरी सिनेमा की बार्बी डॉल कही जाने वाली आम्रपाली दुबे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं.

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एक्ट्रेस को हाल ही में INCA अवॉर्ड फंक्शन में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी सादगी और खूबसूरती से हर किसी का दिल जीत लिया.

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आम्रपाली को उनकी फिल्म 'मेरे हसबैंड की शादी है' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला.

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इस खास मौके के लिए एक्ट्रेस गोल्डन साड़ी को चुना था, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी.

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साड़ी के साथ उन्होंने यूनिक डिजाइन वाला ब्लाउज वीयर किया था, जिसमें स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न टच देखने को मिला.

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डीप नेक डिजाइन और फाइन टेक्सचर ने उनके आउटफिट को और भी स्टाइलिश बना दिया.

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वहीं उन्होंने सटल और ग्लोइंग मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ा था, जो उनके लुक को नैचुरल और खूबसूरत बना रहा था. कुल मिलाकर उनका लुक एलिगेंट लग रहा था.

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