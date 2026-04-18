खुले बालों और गोल्डन साड़ी में आम्रपाली दुबे ने बिखेरा हुस्न का जादू, फोटोज देख कायल हुए फैंस

वहीं उन्होंने सटल और ग्लोइंग मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ा था, जो उनके लुक को नैचुरल और खूबसूरत बना रहा था. कुल मिलाकर उनका लुक एलिगेंट लग रहा था. Source: Bollywoodlife.com