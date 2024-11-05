छठ पर आम्रपाली दुबे की तरह हो जाए तैयार, मुड़-मुड़कर देखेगी हर पड़ोसन
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 05, 2024
आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस हैं,
इस छठ के मौके पर आप आम्रपाली दुबे की तरह सिंपल साड़ी में भी काफी सुंदर लग सकते हैं.
इस लाल साड़ी में आम्रपाली ने 16 श्रृंगार किए हैं.
आम्रपाली की तरह आप भी पिंक कलर की साड़ी में सबसे सुंदर लग सकती हैं.
इस तस्वीर में आम्रपाली ने एकदम सिंपल साड़ी पहनी है, जिसमें वह काफी एलिगेंट दिख रही हैं.
इस तस्वीर में आम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी दोनों का लुक आप कॉपी कर सकती हैं.
आम्रपाली ने इस तस्वीर में हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी है
छठ के पर्व पर आप लहंगा भी ट्राई कर सतकी हैं,
जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, वे कुछ इस तरह सज सकती हैं.
