43 की उम्र में श्रिया सरन ने दिखाई 20 वाली अदा! वेस्टर्न ड्रेस में बरपाया कहर
Sadhna Mishra
| Oct 27, 2025
एक्ट्रेस श्रिया सरन ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. अब उन्होंने वेस्टर्न लुक में कहर बरपाया है.
इन फोटोज में श्रिया अलग-अलग एंगल से स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज झलक रहा है.
श्रिया सरन की इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और एक्ट्रेस की तारीफों की झड़ी लगा रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'आप वाकई हॉट लग रही हो.' तो दूसरे ने कहा, 'आपकी ड्रेस तो कमाल की है.'
अगर आप भी किसी पार्टी के लिए वेस्टर्न लुक की तलाश में हैं, तो एक्ट्रेस के इस आउटफिट से कुछ टिप्स ले सकती हैं.
बता दें कि, श्रिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी.
उनकी पहली फिल्म 'तुझे मेरी कमस' थी.
