नवरात्रि में अपनाएं विद्या बालन का एलीगेंट ट्रेडिशनल लुक, दिखें खूबसूरत और ग्रेसफुल
Masummba Chaurasia
| Sep 22, 2025
सफेद और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में विद्या बालन का लुक नवरात्रि के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
नवरात्रि में आप भी हल्की और एलीगेंट कॉटन या सिल्क साड़ी ट्राई कर सकती हैं, जो पूरे दिन आरामदायक रहती है.
विद्या ने अपने लुक को गोल्डन झुमकों और सफेद चूड़ियों के साथ बैलेंस किया है. आप भी हल्के गहनों से लुक को ग्रेसफुल बना सकती हैं.
लाल बिंदी, हल्का काजल और न्यूड लिपस्टिक उनके पूरे लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहे हैं.
विद्या ने बालों को सिंपल और क्लीन जूड़े में बांधा है. त्योहारों के लिए ये सबसे आसान और एलिगेंट हेयरस्टाइल है.
सफेद और गोल्ड कॉम्बिनेशन शांति और रॉयल्टी का एहसास देता है, जो नवरात्रि जैसे त्योहार में खूब जंचता है.
विद्या का लुक दिखाता है, कि आप बिना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए भी त्योहारों में खूबसूरत लग सकती हैं.
नवरात्रि के दौरान गार्बा या पूजा के लिए ये ट्रेडिशनल और रॉयल स्टाइल आपको सबका फेवरेट बना देगी.
