Cannes 2026 में अदिति राव हैदरी ने साड़ी पहन चलाया हुस्न का जादू
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 16, 2026
पॉपुलर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज अक्सर शेयर करती रहती हैं.
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अदिति राव हैदरी की तस्वीरें शेयर होते ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं.
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फ्रांस में चल रहे 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से अदिति राव हैदरी का लुक सामने आया है.
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अदिति राव हैदरी ट्रांसपेरेंट साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं. उनका प्यारा अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
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अदिति राव हैदरी ने मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना था. चोकर नेकलेस ने एक्ट्रेस की खूबसूरती बढ़ा दी.
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अदिति राव हैदरी ने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप किया था. उन्होंने बालों को बीच में लो बन के साथ स्टाइल किया था.
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एक्ट्रेस की नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
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