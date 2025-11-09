अदिति राव हैदरी का विंटेज चार्म! ब्लैक पोलका डॉट फ्रॉक में रेट्रो स्टाइल से किया सबको इंप्रेस
Masummba Chaurasia
| Nov 09, 2025
अदिति राव हैदरी ने ब्लैक कलर की पोलका डॉटेड फ्लेयर फ्रॉक पहनकर पुरानी बॉलीवुड डिवाज की याद ताजा कर दी.
उनका यह रेट्रो लुक बेहद ग्रेसफुल लग रहा है.
ब्लैक फ्रॉक पर सफेद पोलका डॉट्स इस लुक को टाइमलेस बना रहे हैं. ये कॉम्बो कभी फैशन से बाहर नहीं होता.
फ्रॉक का फ्लेयर डिजाइन अदिति को एक ड्रीमी और फेमिनिन लुक दे रहा है. रेट्रो पार्टी या ईवनिंग आउटिंग के लिए ये आउटफिट परफेक्ट ऑप्शन है.
अदिति ने अपने इस लुक को ओवरडू नहीं किया. सिंपल स्टाइलिंग के साथ उन्होंने एलिगेंस का पूरा बैलेंस बनाए रखा.
उन्होंने बालों को हल्के कर्ल्स में स्टाइल किया है, जो उनके रेट्रो आउटफिट को क्लासिक फिनिश दे रहा है.
ग्लोइंग स्किन, न्यूड लिप्स और विंग्ड लाइनर अदिति ने अपने मेकअप को सॉफ्ट रखा ताकि पूरा फोकस ड्रेस पर बना रहे.
अगर आप किसी रेट्रो थीम पार्टी में जा रही हैं, तो अदिति का ये लुक रीक्रिएट कर सकती हैं. ये क्लासी और कम्फर्टेबल दोनों है.
अदिति राव हैदरी का ये फैशन स्टेटमेंट साबित करता है कि सादगी और एलीगेंस का मेल हमेशा फैशनेबल रहता है.
