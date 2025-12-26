नए साल पर जरूर अपनाएं ये 7 आदतें, 2026 बन जाएगा स्पेशल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2025

नए साल के पहले दिन को स्पेशल बनाने के लिए सुबह जल्दी जगे, यह आदत आपको सालों भर बनाए रखना है.

इस साल कोशिश करें कि मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ी दूरी बनाएं, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन इस्तेमाल करना छोड़ दें

खुद को भी थोड़ा टाइम दें और अपने बारे में सोचें, आप किताब पढ़ने की आदतें भी डालें.

इस साल आप कुछ पैसे सेव करने के बारे में भी जरूर सोचें, हर महीने बच्चन करने की आदत डालें.

आप अपने जीवन में पूजा पाठ की आदतें भी अपनाएं, इससे मन को सुकून और शांति मिलती है.

हर दिन सुबह उठने के साथ मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, इससे शरीर हेल्दी और स्वस्थ रहता है.

आप इस साल एक टाइमटेबल बनाए और इसे जरूर फॉलो करें, इससे आप समय के पंक्चुअल बन जाएंगे.

