खाने में क्या खाती हैं ऐश्वर्या राय? ट्राई करने पर स्वाद के साथ मिलेगी फिटनेस
Kavita
| Nov 18, 2024
ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं, जिन्हें खाना खाने का काफी शौक है.
ऐश्वर्या राय फूड लवर हैं और इसी वजह से उन्हें खाने में अलग-अलग चीजें पसंद हैं.
कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कभी टाइट फॉलो नहीं करतीं.
वह दाल, रोटी और सब्जी बहुत ही खुश होकर खाती हैं.
ऐश्वर्या राय अपने खाने में उबली हुई सब्जियां और सलाद को हमेशा जोड़कर रखती हैं.
ऐश्वर्या राय खाने में कभी भी पैकेट फूड नहीं लेती हैं. वह हमेशा फ्रेश खाना खाती हैं.
एक्ट्रेस को डिनर में फिश करी और उबले हुए चावल खाना काफी ज्यादा पसंद है.
ऐश्वर्या को मंगलोरियन फिश करी काफी ज्याद पसंद हैं. बता दें वह मैंगलौर से हैं.
एक्ट्रेस को चिकन करी और चावल भी काफी अच्छे लगते हैं.
ऐश्वर्या खाने में सादे आटे की जगह मल्टीग्रेन आटे की रोटी ही लेती हैं.
वह समय समय पर फ्रूट्स जरूर खाती हैं.
