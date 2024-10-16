ऐश्वर्या राय के Approved साड़ी ब्लाउज डिजाइन जो देंगे आपको Diva लुक
Ankita Kumari
| Oct 16, 2024
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को कौन नहीं जनता होगा.
ऐश्वर्या राय बच्चन को लोग फैशन आइकॉन मानते हैं.
ऐश्वर्या राय की साड़ियों की तरह उनके ब्लाउज डिजाइन भी काफी खूबसूरत होते हैं.
ऐश्वर्या राय का फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन काफी खूबसूरत लग रहा है.
हाफ स्लीव ब्लाउज में ऐश्वर्या को देखते ही बन रहा है.
ऐश्वर्या का नेट वाली ब्लाउज को आप किसी भी फेस्टिव सीजन पर पहन सकते हैं.
ऐश्वर्या का पफ ब्लाउज डिजाइन करवा चौथ में ट्राई कर सकते हैं.
ऐश्वर्या राय का हॉटर नैक ब्लाउज डिजाइन आपको एकदम डीवा लुक देगा.
स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन में ऐश्वर्या बिल्कुल डीवा लुक दे रही हैं.
