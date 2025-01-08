ऐश्वर्या की लाडली आराध्या के स्कूल में मिलता है ये खाना, गजब है यहां का फूड मेन्यू
Bollywood Staff
| Jan 08, 2025
मुंबई का धीरूभाई अम्बानी स्कूल काफी खास है. यहां कई स्टार किड्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं.
इसी स्कूल में ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या भी पढ़ती हैं कर रही हैं.
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है.
सुख-सुविधाओं से लैस इस लक्जरी स्कूल का खाना भी लाजवाब है.
एक रिपोर्ट की माने तो इस स्कूल का फूड मेन्यू खुद फेमस शेफ संजीव कपूर ने डिजाइन किया है.
धीरूभाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल में हेल्दी और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है.
आराध्या के साथ ही सभी बच्चे यहां दाल, सब्जी, रोटी जैसा सदा खाना ही खाते हैं.
यहां का नाश्ता स्पेशल होता है. पोहा, साउथ इंडियन फूड्स, फल और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं.
यहां बच्चों को भरपूर सलाद भी दिया जाता है.
