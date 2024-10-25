ऐश्वर्या से कंगना तक, ये एक्ट्रेसेस साड़ी में दिखती हैं गजब

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 25, 2024

रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी ब्लैक एंड ग्रीन साड़ी से लोगों का दिल जीत लिया था.

कंगना रनौत ने अपनी पीच कलर की साड़ी पर स्टाइलिश लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज से रॉयल लुक को कैरी किया था.

दिवाली पर दीपिका पादुकोण की ये लाइट ब्राउन साड़ी क्या खूब लगेगी.

करीना कपूर इस स्टाइलिश साड़ी में अपने हैवी इयरिंग्स से क्या गजब की लग रही हैं.

जाह्नवी कपूर ने इस मल्टीकलर की साड़ी में अपने ग्लैमरस अंदाज से मनीष मल्होत्रा की पार्टी में चार चांद लगा दिए थे.

आलिया भट्ट वेलवेट ब्लैक साड़ी में क्या गजब की रॉयल वाइब दे रही हैं.

एक्ट्रेस खुशी कपूर सिमरी व्हाइट एंड ग्रीन साड़ी में किसी खूबसूरत बला से कम नहीं लग रही हैं.

शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत अपनी सिल्क पिंक साड़ी में फेस्टिवल वाइफ दे रही हैं.

सनाया कपूर ने अपनी साड़ी पर इस स्टाइलिश ब्लाउज को कैरी कर खुद को एक सुंदर लुक दिया है.

यंग गर्ल्स की फेवरेट अनन्या पांडे इस नेट रेड साड़ी में सिंपल के साथ बेहद खूबसूरत भी दिख रही हैं.

