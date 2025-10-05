Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर ट्राई करें अक्षरा सिंह जैसा गोल्डन ग्लैमर! रॉयल लुक देगा ये आउटफिट
Masummba Chaurasia
| Oct 05, 2025
अक्षरा सिंह का ये गोल्डन ड्रेप्ड गाउन करवाचौथ के लिए परफेक्ट चॉइस है, जो त्योहार की चमक बढ़ा देता है.
पारंपरिक सिल्क ड्रेपिंग के साथ मॉडर्न कट्स का ये फ्यूजन लुक उन महिलाओं के लिए है, जो देसी टच के साथ कुछ यूनिक पहनना चाहती हैं.
हैवी गोल्ड वर्क वाला कॉर्सेट-स्टाइल ब्लाउज पूरे लुक में रॉयल टच जोड़ता है, जो फेस्टिव नाइट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा.
शोल्डर से गिरती केप डिजाइन आउटफिट को ड्रीमी लुक देती है, सिंपल होते हुए भी बहुत ग्रेसफुल लगता है.
अक्षरा ने स्टेटमेंट इयररिंग्स और चोकर के साथ अपने लुक को बैलेंस किया है, जो न ज्यादा है न कम, बस परफेक्ट है.
मिड-पार्टेड लो बन के साथ उन्होंने अपने चेहरे को फोकस में रखा है. एकदम ट्रेडिशनल वाइब लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट के साथ.
मैचिंग हील्स इस पूरे लुक को कंप्लीट करती हैं, जिससे हर कदम पर एलीगेंसी झलकती है.
अगर आप करवाचौथ पर कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं, तो अक्षरा सिंह का यह आउटफिट आपकी परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकती है.
