फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है अक्षरा सिंह का ये बैकलेस लुक, आप भी कर सकती हैं ट्राई
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 14, 2025
भोजपुरी की ग्लैमरस क्वीन अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से अपने देसी अवतार से इंटरनेट पर आग लगा दी है.
अक्षरा सिंह ने मरून साड़ी में अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ गए.
इस साड़ी को एक्ट्रेस ने डीप बैकलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उनके हुस्न को और निखार रहा है.
हर तस्वीर में अक्षरा का कॉन्फिडेंस, स्माइल और अदाएं दिल जीत लेने वाली हैं.
उन्होंने अपने लुक को ग्लोसी मेकअप, झुमके और हैवी नेकलेस से कम्पलीट किया है.
तस्वीरें शेयर करते हुए अक्षरा ने लिखा, 'दिल भी लाल, आउटफिट भी लाल...वाइब तो जाहिर है.'
एक्ट्रेस का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
