ट्रेडिशनल लुक में फोटो शेयर कर अक्षरा सिंह ने फैंस को दिया टास्क, एक सवाल पर सब हुए परेशान!
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 17, 2026
भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
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हालांकि, एक्ट्रेस अब अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में हैं.
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अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेडिशनल लुक में कुछ स्टाइलिश फोटोज शेयर की है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
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लेकिन इन पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने जो कैप्शन लिखा, उसने फैंस को काफी परेशान कर दिया.
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दरअसल, अक्षरा सिंह ने अपनी तस्वीरों के साथ लिखा, 'बाद में...पहले ये बताओ कि क्यूट या किलर, जल्दी कमेंट करो?'
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एक्ट्रेस का ये कैप्शन फैंस को कंफ्यूज कर रहा है कि, क्योंकि इस लुक में वो किलर भी लग रही हैं और क्यूट भी.
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नेटिजन्स भी कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस के इस सवाल पर उन्हें 'क्यूट और किलर' दोनों बता रहे हैं.
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