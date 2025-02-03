वेडिंग सीजन में Akshara Singh के इन ब्लाउज डिजाइन को करें कॉपी, मिलेगा यूनिक लुक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2025

आप अक्षरा सिंह की तरह पार्टी में स्लीवलेस ब्लाउज पहन सकती हैं, जिसमें आप बला की खूबसूरत लगेंगी.

अगर आपको थोड़ा बोल्ड लुक चाहिए तो आप अक्षरा सिंह की तरह डीप नेक ब्लाउज पहन सकती हैं.

सिल्वर साड़ी पर अक्षरा की तरह ऑफ शॉल्डर ब्लाउज में भी आप कातिलाना लगेंगी.

यह टाइट फिटेड बोट नेक ब्लाउज भी आप पर खूब फबेगा.

आप अक्षरा सिंह की तरह बैक स्टाइल का ब्लाउज भी पहन सकती हैं.

अगर आप लहंगा पहन रही हैं तो अक्षरा सिंह की तरह आप इस ब्लाउज डिजाइन को कॉपी कर सकती हैं.

हाफ स्लीव्स बाजू का ब्लाउज लहंगे के साथ-साथ साड़ी पर भी खिलता है.

अक्षरा सिंह की तरह यह डीप नेक ब्लाउज डिजाइन आपको हॉट लुक देगा.

आप येलो साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज डिजाइन भी बनवा सकती हैं.

