सर्दियों में भी चाहिए आलिया भट्ट जैसे पिंक जूसी लिप्स, ये टिप्स आएंगे काम
Sadhna Mishra
| Jan 08, 2025
अपने होंठों को मुलायम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है.
एक अच्छा लिप बाम आपके होंठों को गुलाबी और मुलायम रखने में मदद कर सकता है.
समय-समय पर अपने होंठों को एक्सफोलिएट करते रहें, इससे डेड स्किन हट जाती हैं और लिप्स मुलायम हो जाते हैं.
स्मोकिंग से बचें यह आपके होंठों को सूखा, काला और सख्त बना सकता है.
होंठों को चबाने से बचें, ऐसा करने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है और वे सूखे और कठोर हो सकते हैं.
विटामिन ई आपके होंठों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.
सूरज की रोशनी आपके होंठों को सूखा और कठोर बना सकती है. इसलिए इससे बचें.
रेगुलर मॉइस्चराइज करने से लिप्स को मुलायम और चमकदार बनाया जा सकता है.
