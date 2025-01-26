पार्टी में मुड़-मुड़कर देखेंगे लड़के, कॉपी करें आलिया भट्ट का यह ब्लैक साड़ी लुक
Pratibha Gaur
| Jan 26, 2025
अगर आप पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो आलिया भट्ट का यह लुक अपना सकती हैं.
बता दें कि आलिया भट्ट हाल ही में सब्यसाची की 25वीं सालगिरह पर पहुंचीं. इस दौरान वह ब्लैक साड़ी में नजर आईं.
हालांकि पार्टी में आलिया के ब्लाउज ने सबका ध्यान खींच लिया.
1 (32)
आप आलिया भट्ट की तरह ब्लैक साड़ी के साथ स्टोन्स से जड़ा रिवीलिंग ब्लाउज पहनें दिख रही हैं.
इस साड़ी में आलिया भट्ट अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस ब्लैक साड़ी के साथ आलिया भट्ट ने लंबे-लंबे ईयररिंग्स पहने हुए हैं.
अगर आप आलिया की तरह यह आउटफिट किसी पार्टी में पहनेंगी तो हर कोई आपको मुड़-मुड़कर देखेगा.
आप आलिया भट्ट की तरह डीप नेक ब्लाउज भी सिलवा सकती हैं.
