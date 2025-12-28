आलिया भट्ट ने एक फ्रेम में दिखाए कई अंदाज, स्टाइल और सादगी पर फिदा हुए फैंस
Sadhna Mishra
| Dec 28, 2025
बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग एडवेंचर फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक फ्रेम में कई अदाएं दिखाई हैं.
दरअसल, ये फोटोज क्रिसमस के मौके की है, जिसमें आलिया का क्यूज मोमेंट देखने को मिल रहा है.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी मां सोनी राजदान और बहन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस इन फोटोज में कभी ब्लैक तो कभी रेड ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं.
फोटोज में आलिया ने अपने क्यूट हेयर बो की भी झलक दिखाई है, जो फैंस को काफी पंसद आ रही है.
इन फोटोज को शेयर करते हुए आलिया ने लिख, 'आजकल बो का ट्रेंड चल रहा है.'
एक ही फ्रेम में आलिया के ये अलग-अलग अंदाज वाली तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही है और वो जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
