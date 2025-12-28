आलिया भट्ट ने एक फ्रेम में दिखाए कई अंदाज, स्टाइल और सादगी पर फिदा हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 28, 2025

बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग एडवेंचर फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक फ्रेम में कई अदाएं दिखाई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, ये फोटोज क्रिसमस के मौके की है, जिसमें आलिया का क्यूज मोमेंट देखने को मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी मां सोनी राजदान और बहन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस इन फोटोज में कभी ब्लैक तो कभी रेड ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में आलिया ने अपने क्यूट हेयर बो की भी झलक दिखाई है, जो फैंस को काफी पंसद आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज को शेयर करते हुए आलिया ने लिख, 'आजकल बो का ट्रेंड चल रहा है.'

Source: Bollywoodlife.com

एक ही फ्रेम में आलिया के ये अलग-अलग अंदाज वाली तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही है और वो जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 2026 में साउथ सिनेमा में धमाल मचाएंगे बॉलीवुड के ये सितारे, नाम देख रह जाएंगे दंग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.