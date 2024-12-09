Wedding season में लहंगे को लेकर हैं Confused? तो देखें अनन्या पांडे से लेकर आलिया भट्ट के ये designs
| Dec 09, 2024
आलिया भट्ट का ये सिंपल और ब्यूटीफुल ब्लू लहंगा वेडिंग फंक्शन में बेस्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे की तरह कुछ कलरफुल ट्राई करना है तो इस लहंगे से आइडिया ले सकती हैं.
आलिया भट्ट का ये रेडिएंट येलो लहंगा आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.
अनन्या पांडे की तरह आप भी इस लाइट ग्रीन कलर के लहंगे को पार्टी में पहनकर कूल वाइब दे सकती हैं.
नाइट पार्टी के लिए आलिया भट्ट का ये ब्लैक लहंगा एकदम परफेक्ट रहेगा.
फंकी और कूल के साथ स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो अनन्या पांडे का ये लहंगा बाकी सारी डिजाइन्स को फेल कर देगा.
इस वेडिंग सीजन के डे फंक्शन में आलिया भट्ट का ये फ्लोरल लहंगा कॉपी कर सकती हैं.
पार्टी में सबसे यूनीक और खूबसूरत देखने के लिए अनन्या पांडे की तरह आप भी पर्पल कलर के लहंगे को ट्राई कर सकती हैं.
अनन्या पांडे का ये सी ग्रीन लहंगा बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
स्टाइलिश के साथ -साथ देसी वाइब को रखना है बरकरार, तो अनन्या पांडे की तरह आप भी इस डिजाइन को ट्राई करें.
