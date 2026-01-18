अमीषा पटेल ने रमेश तौरानी की बर्थडे पार्टी में बिखेरा जलवा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 17, 2026
फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की बर्थडे पार्टी में अमीषा पटेल समेत कई स्टार्स शामिल हुए.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनके लुक पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा पटेल ने ब्लैक कलर की रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और उन्होंने फिगर फ्लॉन्ट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
रमेश तौरानी की बर्थडे पार्टी से अमीषा पटेल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा पटेल की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस इन्हें पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा पटेल की प्यारी स्माइल पर तो उनके तमाम चाहने वाले फैंस फिदा हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अमीषा पटेल के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्हें इस तरह की बोल्ड ड्रेस पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
