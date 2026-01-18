अमीषा पटेल ने रमेश तौरानी की बर्थडे पार्टी में बिखेरा जलवा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 17, 2026

फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की बर्थडे पार्टी में अमीषा पटेल समेत कई स्टार्स शामिल हुए.

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनके लुक पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.

अमीषा पटेल ने ब्लैक कलर की रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और उन्होंने फिगर फ्लॉन्ट किया.

रमेश तौरानी की बर्थडे पार्टी से अमीषा पटेल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

अमीषा पटेल की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस इन्हें पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

अमीषा पटेल की प्यारी स्माइल पर तो उनके तमाम चाहने वाले फैंस फिदा हो गए हैं.

एक्ट्रेस अमीषा पटेल के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्हें इस तरह की बोल्ड ड्रेस पहनी है.

