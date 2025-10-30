अमीशा पटेल का रॉयल लहंगा लुक बना फेस्टिव-वेडिंग सीजन का परफेक्ट इंस्पिरेशन, स्टाइल कॉपी कर आप भी बनें रॉयल दुल्हन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 30, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक से फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए एक शानदार फैशन गोल सेट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका रॉयल लहंगा लुक इतना आकर्षक है कि आप इसे कॉपी करके किसी भी पार्टी या शादी की शान बन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमीषा ने मरून और गोल्डन रंग का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना है, जो उन्हें एक क्लासी और रॉयल टच दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
लहंगे पर की गई बारीक कारीगरी इसे स्पेशल इवेंट के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्राइडल मेकअप के साथ कर्ल बाल बनाकर आप अपने इस ब्राइडल लुक को कंप्लीट कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह लुक आपको सबसे अलग दुल्हन दिखा सकते हैं. जिसमें आप स्टाइलिश के साथ-साथ एलिगेंट भी दिखेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अनन्या पांडे के साड़ी और लहंगा लुक्स से ले सकते हैं पार्टी के लिए आइडिया
अगली वेब स्टोरी देखें.