अमायरा दस्तूर के ट्रेडिशनल ड्रेस कलेक्शन हैं बेहद स्पेशल, फैमिली फंक्शन में लगेंगी सबसे प्यारी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
फैमिली फंक्शन में सबसे सुंदर लगने के लिए आप भी नए ड्रेस के बारे में सोच रहें हैं तो आप भी अमायरा दस्तूर के इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमायरा दस्तूर सभी ड्रेसेस में बेहद सुंदर लगती हैं. इसका लुक बेहद कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अमायरा की तरह फ्लोरल प्रिंट अनारकली कुर्ता पहन सकती हैं. आप स्लीवलेस और फूल स्लीव भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
चिकनकारी कुर्ती का बहुत ट्रेंड चला है. आप भी चिकनकारी लॉन्ग कुर्ती सेट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फंक्शन में आप बैगनी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसमें भी आपका लुक एकदम खूबसूरत नजर आएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल और मिनिमल लुक के लिए आप सफेद शरारा सेट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी हल्दी फंक्शन में आप अमायरा की तरह पीले रंग में शरारा भी चुन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी में सबसे अलग लगने के लिए आप फ्लावर लहंगा भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: MX Player पर फ्री में देखें साउथ की ये 9 फिल्में, मिलेगा हिंदी डब वर्जन
अगली वेब स्टोरी देखें.