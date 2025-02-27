अमायरा दस्तूर के ट्रेडिशनल ड्रेस कलेक्शन हैं बेहद स्पेशल, फैमिली फंक्शन में लगेंगी सबसे प्यारी

फैमिली फंक्शन में सबसे सुंदर लगने के लिए आप भी नए ड्रेस के बारे में सोच रहें हैं तो आप भी अमायरा दस्तूर के इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.

अमायरा दस्तूर सभी ड्रेसेस में बेहद सुंदर लगती हैं. इसका लुक बेहद कमाल का है.

आप अमायरा की तरह फ्लोरल प्रिंट अनारकली कुर्ता पहन सकती हैं. आप स्लीवलेस और फूल स्लीव भी ट्राई कर सकती हैं.

चिकनकारी कुर्ती का बहुत ट्रेंड चला है. आप भी चिकनकारी लॉन्ग कुर्ती सेट पहन सकती हैं.

फंक्शन में आप बैगनी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसमें भी आपका लुक एकदम खूबसूरत नजर आएगा.

सिंपल और मिनिमल लुक के लिए आप सफेद शरारा सेट भी पहन सकती हैं.

किसी हल्दी फंक्शन में आप अमायरा की तरह पीले रंग में शरारा भी चुन सकती हैं.

शादी में सबसे अलग लगने के लिए आप फ्लावर लहंगा भी पहन सकती हैं.

