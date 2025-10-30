अनन्या पांडे के साड़ी और लहंगा लुक्स से ले सकते हैं पार्टी के लिए आइडिया
Shashikant Mishra
| Oct 30, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने स्टाइलिश आउटफिट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
अनन्या पांडे एक से बढ़कर एक लहंगा पहनती हैं, जो उनकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं.
अनन्या पांडे की तरह लहंगा पहनकर आप पार्टी में जाएंगी तो छा जाएंगी.
अनन्या पांडे ना सिर्फ लहंगा में बल्कि कई बार साड़ी पहने हुए नजर आती हैं.
अनन्या पांडे जिस भी इवेंट में साड़ी पहनकर जाती हैं, वहां पर लोगों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं.
अनन्या पांडे कई बार इतनी ज्यादा स्टाइलिश साड़ी पहन लेती हैं कि बार-बार देखने का मन करता है.
अनन्या पांडे की फीमेल फैंस उनकी तरह पार्टी में साड़ी पहन सकती हैं.
