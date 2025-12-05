पार्टी को कर लेंगी अपने नाम अगर ट्राई कर लिया अनन्या पांडे का ये साड़ी वाला लुक

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 05, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुई हैं. पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद किया है.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे की खूबसूरत साड़ी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे को साड़ी में देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

27 साल की अनन्या पांडे की तस्वीरों में उनकी प्यारी स्माइल लोगों का ध्याान खींच रही है.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे की तरह उनकी फीमेल फैंस साड़ी पहनकर पार्टी में जा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे की तरह साड़ी ट्राई करने पर फीमेल फैंस पार्टी को अपने नाम कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: वेडिंग सीजन के लिए मीरा कपूर के साड़ी लुक्स से महिलाएं ले सकती हैं टिप्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.