पार्टी को कर लेंगी अपने नाम अगर ट्राई कर लिया अनन्या पांडे का ये साड़ी वाला लुक
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 05, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुई हैं. पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे की खूबसूरत साड़ी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे को साड़ी में देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
27 साल की अनन्या पांडे की तस्वीरों में उनकी प्यारी स्माइल लोगों का ध्याान खींच रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे की तरह उनकी फीमेल फैंस साड़ी पहनकर पार्टी में जा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे की तरह साड़ी ट्राई करने पर फीमेल फैंस पार्टी को अपने नाम कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेडिंग सीजन के लिए मीरा कपूर के साड़ी लुक्स से महिलाएं ले सकती हैं टिप्स
अगली वेब स्टोरी देखें.