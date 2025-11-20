शादी पार्टी में लूट लेंगी महफिल अगर ट्राई कर लिए अंजलि अरोड़ा ये साड़ी लुक्स!
Shashikant Mishra
| Nov 20, 2025
मॉडल और एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी दिलकश अदाएं दिखाती हैं.
अंजलि अरोड़ा वेस्टर्न आउटफिट से लेकर ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अंजलि अरोड़ा कई बार साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाती हैं और अपनी झलक दिखाती हैं.
अंजलि अरोड़ा का साड़ी वाला अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आता है.
अंजलि अरोड़ा जब साड़ी में फोटोज क्लिक करवाती हैं तो उनकी खूबसूसरती में चार चांद लग जाते हैं.
अंजलि अरोड़ा की साड़ी से उनकी फीमेल फैंस वेडिंग पार्टी के लिए आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.
अंजलि अरोड़ा की तरह से अलग-अलग साड़ी पहनने से शादी पार्टी में आप छा जाएंगी.
