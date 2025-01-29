शादी के लिए बेस्ट है अंकिता लोखंडे की ये साड़ी-ब्लाउज डिजाइन्स, मेहमानों की नहीं हटेगी नजर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी शादी के लिए साड़ी के लेटेस्ट डिजाइन्स ढूंढ रहे हैं, तो आपकी ये मुश्किल हम आसान कर देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको अंकिता लोखंडे के कलेक्शन की कुछ बेहतरीन साड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे पहनकर आप शादी की जान बन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे अक्सर ही अपने साड़ी लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. ऐसे में एक्ट्रेस की ये हैवी बॉर्डर वाली ब्लू साड़ी आप कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप शादी में प्रिंसेस वाला लुक चाहती हैं, तो आप अंकिता (Ankita Lokhande) की तरह ये पिंक शिमरी साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी में पहनने के लिए एक्ट्रेस (Ankita Lokhande) की ये ऑरेंज और येलो कलर की बनारसी साड़ी भी बेस्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं तो आपके अंकिता लोखड़े की तरह ये लाल कलर की बनारसी साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप सिंपल साड़ी में भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो अंकिता (Ankita Lokhande) की ये पर्पल साड़ी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिन लोगों को हैवी साड़ी पसंद नहीं है, वो गोल्डन बॉर्डर वाली इस तरह की मैरून साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता (Ankita Lokhande) की तरह गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी शादी में पहनकर आप भी काफी सुंदर लग सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन स्टार्स पर नहीं चढ़ा अब तक रील्स का खुमार? लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
अगली वेब स्टोरी देखें.