अंकिता लोखंडे की तरह फ्लोरल प्रिंटेड टॉप पहनकर पार्टी में ढा देंगी कहर
Shashikant Mishra
| Sep 22, 2025
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर फोटोज शेयर कर ध्यान खींचा है.
अंकिता लोखंडे ने फ्लोरल प्रिंटेड टॉप पहनकर फोटोशूट करवाया है. इस दौरान एक से बढ़कर एक पोज दिए.
अंकिता लोखंडे का ग्लैमरस अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींच रहा है.
अंकिता लोखंडे की ड्रेस ने लोगों का ध्यान खींचा है. इस ड्रेस को पार्टी में ट्र्राई किया जा सकता है.
अंकिता लोखंडे की तरह फ्लोरल प्रिंटेड टॉप पहनने के बाद आप पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.
अंकिता लोखंडे अक्सर अलग-अलग तरह की ड्रेस पहनकर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
अंकिता लोखंडे ने साल 2021 में बिजनेसमैन विक्की जैन में शादी की थी.
