दिवाली में दिखना है खूबसूरत तो ट्राईं करें अंशुला कपूर जैसे आउटफिट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 04, 2025

बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों अपनी सगाई को लेकर चर्चा में हैं.

अंशुला कपूर ने भले ही फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा है लेकिन वह काफी पॉपुलर हैं.

अंशुला कपूर सोशल मीडिया पर अलग-अलग ड्रेस में फोटोशूट कराने के बाद तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

अंशुला कपूर कभी सलवार-सूट में तो कभी लहंगा पहनकर अपनी झलक दिखाती हैं.

अंशुला कपूर सभी ड्रेस में काफी खूबसूरत लगती हैं और फैंस उन पर फिदा हो जाते हैं.

अंशुला कपूर कई बार साड़ी पहनकर भी तस्वीरें शेयर कर लोगों का ध्यान खींचती हैं.

अंशुला कपूर की तरह आप भी ड्रेस ट्र्राई कर सकती हैं और दिवाली पार्टी में चार चांद लगा सकती हैं.

