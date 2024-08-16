रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट हैं ये ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2024

शो 'अनुपमा' एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अपने लुक्स को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं।

साड़ी के साथ रूपाली गांगुली के ब्लाउज डिजाइन को भी लोग खूब पसंद करते हैं।

आप भी रक्षाबंधन पर रूपाली के इन ब्लाउज डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं।

रूपाली गांगुली का फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन रक्षाबंधन के लिए बेस्ट रहेगा।

रक्षाबंधन पर आप भी इसी तरह साड़ी के साथ कोटी पहन सकती हैं।

रूपाली गांगुली का पफ ब्लाउज डिजाइन रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट रहेगा।

फ्रिल स्लीव ब्लाउज में रूपाली गांगुली के ट्रेडिशनल लुक को मॉर्डन टच मिल गया है।

रक्षाबंधन पर आप रूपाली गांगुली की तरह एल्बो स्लीव ब्लाउज पहन सकती हैं।

आप भी रूपाली गांगुली जैसे अपने ब्लाउज के बैक साइड में डिजाइन करवा सकती हैं।

