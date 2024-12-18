45 प्लस में Rupali Ganguly की तरह कैरी करें वेस्टर्न ड्रेसेस, 25 की लगेंगी आप

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

रुपाली गांगुली इंडियन की तरह वेस्टर्न आउटफिट में भी कमाल की लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस 47 साल की हैं, लेकिन वह बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में वेस्टर्न ड्रेस कैरी करती हैं.

इस तस्वीर में रुपाली ने थाई कट स्कर्ट और टॉप कैरी किया है.

लॉन्ग स्कर्ट और टॉप में भी रुपाली का लुक देखने लायक है.

इस शॉर्ट ड्रेस में भी रुपाली गांगुली कातिलाना लग रही हैं.

इस तस्वीर में रुपाली ने काफ्तान पहना है, जो काफी कंफर्टेबल होता है

रुपाली ने पति अश्विन के साथ समंदर किनारे घूमने के लिए परफेक्ट ड्रेस चुनी है.

विंटर के लिए रुपाली का ये लुक भी परफेक्ट है.

रुपाली ने काफ्तान लुक में शॉर्ट ड्रेस पहनी है.

रुपाली अपने हर आउटफिट में एक दम परफेक्ट लग रही हैं.

