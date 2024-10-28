लंबे बालों की मालकिन हैं TV की ये हसीनाएं, देखकर आप भी कहेंगे असली या नकली

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2024

टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाएं हैं जिनके बाल बेहद सुंदर और लंबे हैं.

'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली के बाल बहुत लंबे और घने हैं.

टीवी एक्ट्रेस अदिति भाटिया के बाल सबसे ज्यादा लंबे है.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की शिवांगी जोशी के बाल काफी लंबे हैं.

‘ये है मोहब्बतें’ फेम शिरीन मिर्जा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

टीवी एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी अक्सर अपने लंबे बालों को फ्लॉन्ट करती हैं.

‘कसौटी जिंदगी के 2’ की एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस के भी लंबे और काले बाल थे.

टीवी शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम आएशा सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

चाइल्ड एक्ट्रेस रुहानिका धवन के बाल भी काफी लंबे हैं.

