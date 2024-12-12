आज भी Sarojini Nagar के सस्ते कपड़े खरीदती हैं ये Actresses, लिस्ट में है Anupama की इस हसीना का भी नाम
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
Dec 12, 2024
टीवी और बॉलीवुड की कई अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि सरोजनी नगर में शॉपिंग करना पसंद करती हैं.
अनुपमा स्टार छवि पांडे सरोजनी नगर में शॉपिंग करना काफी पसंद करती हैं.
शमा सिकंदर भी सरोजनी नगर के बाजार में शॉपिंग करके रुपए बर्बाद कर चुकी हैं.
सारा अली खान जब भी दिल्ली आती हैं सरोजनी नगर आना नहीं भूलतीं.
सुनंदा शर्मा भी सरोजनी नगर के सामान की बड़ी वाली फैन हैं.
भूमि पेडनेकर ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो सरोजनी नगर से कपड़े लाकर खुद का स्टाइल क्रिएट करती थीं.
शक्ति अरोड़ा की पत्नी नेहा सक्सेना भी मौका मिलते ही सरोजनी नगर मार्केट पहुंच जाती हैं.
प्रियंका चहार चौधरी भी सरोजनी नगर को लेकर अपने क्रेज का बखान कर चुकी हैं.
