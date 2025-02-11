शादियों के लिए परफेक्ट हैं अनुपमा की ये साड़ियां, रॉयल लुक देख रिश्तेदार भी करेंगे तारीफ

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों को जीत लिया है. इनके अनुपमा का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया.

Source: Bollywoodlife.com

रुपाली गांगुली अपने फैशन सेंस के लिए भी फेमस हैं. शादियों में आप इनकी साड़ी कलेक्शन को ट्राई कर सकती हैं.

शादियों में आप रुपाली गांगुली की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती हैं. ये एकदम रॉयल लुक देंगे.

रूपाली गांगुली की तरह आप सीक्वेंस साड़ी भी ट्राई कर सकते हैं. इसके साथ आप मैचिंग ज्वैलरी भी पहन सकती हैं.

शादियों में आप बार्डर वर्क साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं. यह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा.

बनारसी साड़ी का लुक बहुत शानदार लगता है. इसे आप किसी भी फंक्शन में पहन सकती हैं.

मिरर वर्क साड़ी भी आप घर के किसी फंक्शन में पहन सकती हैं. यह देखने में भी रॉयल लगता है.

सिंपल लुक के लिए आप कॉटन साड़ी भी पहन सकती हैं.

