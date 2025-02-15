कॉलेज पार्टी में पहनें अनुष्का सेन की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, महफिल में लगेंगी कयामत
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन का फैशन सेंस बेहद कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं.
हम आपको अनुष्का सेन की कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में बता रहें हैं, जिसे आप कॉलेज पार्टी में पहन सकती हैं.
आप पार्टी में ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन सकती हैं. यह देखने में हॉट लगेगा.
अनुष्का सेन की तरह ही आप भी पिंक ‘वन शोल्डर ड्रेस’ भी पहन सकते हैं. इस ड्रेस में एक्ट्रेस बहुत हॉट लग रहीं हैं.
पार्टी में सबसे हसीन लगने के लिए आप भी ऑफ शोल्डर ड्रेस कैरी कर सकती हैं.
बोल्ड लुक के लिए अनुष्का की तरह आप भी येलो कलर की वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं.
पार्टी में सिंपल और एकदम हॉट लगने के लिए आप अनुष्का की तरह व्हाइट मिनी स्कर्ट और टॉप पहन सकती हैं.
आप भी एक्ट्रेस की तरह ग्रीन बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं. यह एकदम गॉर्जियस लुक देगा.
