'बालवीर' फेम अनुष्का सेन का हॉटेस्ट वेस्टर्न अवतार देख फैंस के छूटे पसीने, देखें फोटोज
Sadhna Mishra
| Nov 09, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने एक बार फिर से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
एक्ट्रेस ने कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह वेस्टर्न वन पीस ड्रेस में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं.
फोटोज में अनुष्का कैमरे के सामने दिलकश अंदाज में पोज देती दिख रही हैं और उनके इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
तस्वीरें शेयर करते हुए अनुष्का ने मजेदार कैप्शन लिखा, 'मुंबई, क्या हमें मिलना-जुलना चाहिए?'
उनकी पोस्ट पर यूजर्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
किसी ने लिखा, 'आप सबसे अच्छी हो', तो किसी ने कहा, 'आपके बालों का रंग बहुत खूबसूरत है.'
बता दें कि, टीवी की दुनिया में अनुष्का ने 'बालवीर', 'झांसी की रानी' और 'दिल दोस्ती डिलेमा' जैसे पॉपुलर शोज से अपनी पहचान बनाई है.
अनुष्का फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें 'क्रेजी कुक्कड़ फैमिली' और 'एम आई नेक्स्ट' शामिल हैं.
