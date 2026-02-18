साउथ कोरिया की गलियों में अनुष्का सेन का जलवा, स्टाइल देख दीवाने हुए फैंस!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2026

टीवी की छोटी 'झांसी की रानी' यानी अनुष्का सेन अब ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस अक्सर अपनी बोल्ड और स्टाइलिश तस्वीरों से फैंस का दिल जीतती रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच अनुष्का ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके साउथ कोरिया ट्रिप की है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में एक्ट्रेस येलो कलर की ड्रेस के साथ फर वाली व्हाइट जैकेट पहने नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

स्टाइलिश ड्रेस और बिंदास अंदाज में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस अक्सर काम के सिलसिले में साउथ कोरिया ट्रिप पर रहती हैं और वो इसे अपना दूसरा घर कहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन के इस लुक और फोटोज को देखकर फैंस एक्ट्रेस के दीवाने हुए जा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कॉलेज पार्टी में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेस, बोल्डनेस देख दीवाने हो जाएंगे लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.