साउथ कोरिया की गलियों में अनुष्का सेन का जलवा, स्टाइल देख दीवाने हुए फैंस!
Sadhna Mishra
| Feb 18, 2026
टीवी की छोटी 'झांसी की रानी' यानी अनुष्का सेन अब ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं.
एक्ट्रेस अक्सर अपनी बोल्ड और स्टाइलिश तस्वीरों से फैंस का दिल जीतती रहती है.
इसी बीच अनुष्का ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके साउथ कोरिया ट्रिप की है.
फोटो में एक्ट्रेस येलो कलर की ड्रेस के साथ फर वाली व्हाइट जैकेट पहने नजर आ रही हैं.
स्टाइलिश ड्रेस और बिंदास अंदाज में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.
एक्ट्रेस अक्सर काम के सिलसिले में साउथ कोरिया ट्रिप पर रहती हैं और वो इसे अपना दूसरा घर कहती हैं.
अनुष्का सेन के इस लुक और फोटोज को देखकर फैंस एक्ट्रेस के दीवाने हुए जा रहे हैं.
