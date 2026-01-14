कड़कड़ाती ठंड में अनुष्का सेन स्वेटर लुक में ढाया कहर, आप भी ले सकती हैं इंस्पिरेशन
Sadhna Mishra
| Jan 14, 2026
टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी पहचान बनाने वाली डिजिटल सेंसेशन अनुष्का सेन एक बार फिर से चर्चा में हैं.
एक्ट्रेस न सिर्फ अपनी एक्टिंग, क्यूटनेस और खूबसूरत से बल्कि अपने फैशन सेंस को लेकर भी टॉक ऑप द टाउन बनी रहती हैं.
अनुष्का सेन ने अब अपने नए विंटर फोटोशूट से इंटरनेट की गर्मी बढ़ा दी है.
अनुष्का ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वे स्टाइलिश स्वेटर में नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस का अंदाज न सिर्फ बेहद क्यूट है, बल्कि उनके किलर पोज ने ग्लैमर का तड़का भी लगाया है.
पिक्चर्स को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'थोड़ा सा ये और थोड़ा सा वो, बहुत सारी खुशी.'
अनुष्का के इस लुक ने फैंस को अपना दीवाना बना लिया है.
अगर आप भी इस विंटर सीजन में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
