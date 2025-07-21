सावन में हाथों पर लगाएं ये मेंहदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती देख नहीं हटेगी पिया की नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 21, 2025

सावन में आप दुल्हन जैसी भरी मेहंदी लगा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सावन के लिए आप गोल टिक्की मेहंदी भी लगा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए अरेबिक मेहंदी डिजाइन भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

आप सावन में हाफ साइड मेहंदी भी लगा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाथों के बैक साइड पर आप इस डिजाइन की मेहंदी लगा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

महिलाओं के लिए मेहंदी का ये डिजाइन भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

आप हाथों में गोल टिक्की मेहंदी भी लगा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मालदीव में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं TV की छोटी बहू अशनूर कौर, तस्वीरों पर दिल हार जाएंगे आप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.