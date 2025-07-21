सावन में हाथों पर लगाएं ये मेंहदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती देख नहीं हटेगी पिया की नजर
Shreya Pandey
| Jul 21, 2025
सावन में आप दुल्हन जैसी भरी मेहंदी लगा सकती हैं.
सावन के लिए आप गोल टिक्की मेहंदी भी लगा सकती हैं.
कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए अरेबिक मेहंदी डिजाइन भी परफेक्ट है.
आप सावन में हाफ साइड मेहंदी भी लगा सकती हैं.
हाथों के बैक साइड पर आप इस डिजाइन की मेहंदी लगा सकती हैं.
महिलाओं के लिए मेहंदी का ये डिजाइन भी परफेक्ट है.
आप हाथों में गोल टिक्की मेहंदी भी लगा सकती हैं.
