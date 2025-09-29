शूरा के बेबी शावर की तस्वीरें वायरल, अरबाज खान ने वाइफ संग की येलो ट्वनिंग
Shashikant Mishra
| Sep 29, 2025
बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान की पत्नी शूरा खान प्रेग्नेंट है. उनकी बेबी शॉवर की फोटोज सामने आई हैं.
अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं. उन्होंने शूरा खान से दूसरी शादी की थी.
शूरा खान ने अपने बेबी शावर में पति अरबाज खान के साथ फोटोज क्लिक करवाई हैं.
इस कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. दोनों ने येलो आउटफिट की ट्विनिंग की.
अरबाज खान और शूरा खान की प्यारी तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है.
अरबाज और शूरा ने साल 2023 के दिसंबर में शादी की थी. शादी के दो साल बाद ये कपल माता-पिता बनने वाला है.
अरबाज खान ने पहली शादी मलाइका अरोड़ा से की थी और दोनों का एक बेटा है. दोनों का तलाक हो चुका है.
