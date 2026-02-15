माधे पर कुमकुम, हाथ में चूड़ी और... अशनूर कौर का ये लुक देख उड़े फैंस के होश, बोले- 'हाय मैं...'
Sadhna Mishra
| Feb 15, 2026
टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन अशनूर कौर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा दी है.
'बिग बॉस 19' में बॉडी शेमिंग का शिकार होने वाली अशनूर ने अपनी इन फोटोज से हेटर्स के मुंह बंद कर दिए हैं.
अशनूर कौर ने मरून साड़ी में अपनी नई पिक्चर्स अपलोड की है, जिसमें वे बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में एक्ट्रेस के माधे पर कुमकुम, हाथ में चूड़ियों के साथ गजरा और चेहरे पर मदहोश कर देने वाली नजाकत देखने को मिल रही है.
अशनूर ने एक के बाद एक मदहोश कर देने वाली अदाओं के साथ पोज दिए हैं.
पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'अंदर की देवी को जगा रही हूं.'
अशनूर कौर की ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'हाय मैं मर जांवा' तो दूसरे ने कहा, 'किसी की नजर न लगे' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.
