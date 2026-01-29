ब्लैक ब्यूटी बनीं अशनूर कौर! दुबई के समंदर में लगाया ग्लैमर का तड़का, तस्वीरें देख हो जाएंगे कायल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2026
टीवी इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शुमार अशनूर कौर इन दिनों अपनी अदाओं से समंदर में आग लगा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अशनूर ने अब दुबई के समंदर के बीच ऐसा फोटोशूट कराया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने फोटोशूट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वे ब्लैक गाउन में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस को फोटोज में आलीशान याट पर दिलकश पोज देते हुए देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
लहराती जुल्फें, समंदर की ठंडी हवाएं और अशनूर का यह 'लेडी इन ब्लैक' अवतार फैंस को खूब भा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, 'ये खास तस्वीरें आपकी मांग पर उपलब्ध है.'
Source:
Bollywoodlife.com
अशनूर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मलाइका अरोड़ा ने फिर ढाया सितम! व्हाइट विंटेज लुक में एक्ट्रेस लगी कयामत, देखें तस्वीरें
अगली वेब स्टोरी देखें.