ब्लैक ब्यूटी बनीं अशनूर कौर! दुबई के समंदर में लगाया ग्लैमर का तड़का, तस्वीरें देख हो जाएंगे कायल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2026

टीवी इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शुमार अशनूर कौर इन दिनों अपनी अदाओं से समंदर में आग लगा रही हैं.

अशनूर ने अब दुबई के समंदर के बीच ऐसा फोटोशूट कराया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

एक्ट्रेस ने फोटोशूट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वे ब्लैक गाउन में नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस को फोटोज में आलीशान याट पर दिलकश पोज देते हुए देखा जा सकता है.

लहराती जुल्फें, समंदर की ठंडी हवाएं और अशनूर का यह 'लेडी इन ब्लैक' अवतार फैंस को खूब भा रहा है.

एक्ट्रेस ने इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, 'ये खास तस्वीरें आपकी मांग पर उपलब्ध है.'

अशनूर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

