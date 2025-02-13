वेलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को भूलकर भी न दें ये गिफ्ट्स, प्यार की जगह बढ़ जाएंगी दूरियां

वेलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को भूलकर भी न दें ये गिफ्ट्स, प्यार की जगह बढ़ जाएंगी दूरियां
Shreya Pandey
| Feb 13, 2025
वेलेंटाइन डे के दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहें हैं तो ज्योतिष से जुड़े इन नियमों को जरूर जान लें.
अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी ‘काले रंग’ से जुड़ी चीजें गिफ्ट में नहीं देना चाहिए.
पार्टनर को कभी भी रुमाल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए. इससे नकारात्मकता आती है.
पार्टनर को कभी भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देना चाहिए. इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकता है.
पार्टनर को गिफ्ट में कभी भी जूते-चप्पल नहीं देना चाहिए. इससे दूरियां बढ़ने लगती हैं.
इमिटेशन ज्वेलरी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए. यह रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है.
गिफ्ट में ‘इत्र’ भी नहीं देना चाहिए. इससे रिश्तों में तनाव बढ़ता है.
